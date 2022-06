El desconocimiento y la falta de acceso son las principales barreras para la donación altruista de sangre, una práctica que acostumbran regularmente solo el 5,2 % de los mexicanos, por lo que una aplicación busca romper estos obstáculos y ayudar a salvar más vidas.

“Muchas veces la gente no se entera de la carencia de donación de sangre altruista porque no tienen a nadie cercano que necesite donantes de sangre, y a muchas personas les pasa eso, no es que sean ignorantes o egoístas, sino que no saben del problema y nosotros buscamos ayudar un poco a resolver el problema”, dijo este lunes a Efe César Esquivel Téllez, presidente de Blooders México.