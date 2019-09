Varios miles de jóvenes estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley de Nueva York para iniciar la denominada "Huelga del Clima", una marcha que se dirige hacia Battery Park, donde esperan activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de 50 ONG.

Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", los jóvenes protagonizan una protesta en Manhattan que tiene su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.