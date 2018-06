El escritor Jorge Volpi, premio Alfaguara de novela 2018, aseguró que si Andrés Manuel López Obrador es elegido mañana como presidente de México deberá cambiar el sistema de justicia, o de lo contrario no podrá cumplir ninguna de sus promesas.

"Si no cambia el sistema de justicia, este país no va a mejorar en ningún sentido, sobre todo en los que le preocupan a López Obrador: la corrupción, la desigualdad y la violencia. Sin un sistema de justicia autónomo, confiable y eficaz, eso no va a cambiar", dijo Volpi a Efe