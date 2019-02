El entrenador de los Gallos de Querétaro, el mexicano Víctor Manuel Vucetich, confesó hoy que aceptó dirigir al equipo a pesar de que tuvo ofertas de selecciones nacionales, porque ya no quiere atravesar procesos largos.

"No quiero dirigir una selección, no me interesa, ya no estoy hecho para procesos largos de cuatro años. Tuve un acercamiento de la selección de Paraguay después de la salida de Juan Carlos Osorio, en Costa Rica me buscaron, pero son varias cosas, una de ellas es la distancia. Quiero estar cerca de la gente que amo y la etapa de una selección para mí, ya pasó", dijo a EFE.