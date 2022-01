“We Don't Talk About Bruno”, la pegajosa melodía de la banda sonora de la película “Encanto”, logró convertirse en la primera canción de una cinta de Disney en llegar al cuarto puesto de la lista de las 100 mejores de Billboard en más de 26 años.

La canción del álbum “Encanto”, producido por Lin-Manuel Miranda, ha logrado posicionarse en el cuarto puesto a la par del éxito "Can You Feel the Love Tonight" de Elton John, un tema de la popular cinta “The Lion King” (agosto de 1994), y de “Colors of the Wind” de Vanessa Williams, de “Pocahontas” (agosto de 1995).