La fallecida cantante Whitney Houston y la banda británica Depeche Mode figuran entre los artistas que se incorporarán el próximo año al Salón de la Fama del Rock & Roll, cuya fundación anunció este miércoles el nombre de los elegidos.

The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex también ocuparán un lugar en este emblemático espacio ubicado en Ohio, después de que hayan vencido en una votación que incluyó a 16 candidatos.