Crecer con dos ejemplos de la música en español como Diego Verdaguer y Amanda Miguel en la familia ha sido para su sobrino Yael Miguel, una gran inspiración, pero sobre todo, un gran impulso para encontrar su lugar en la industria musical en la que ahora comienza su camino, explica el joven a Efe.

"Son un gran ejemplo para mí, pero yo tomé la decisión y me he ido ganando muchas cosas por mi cuenta. Mis tíos han visto que estoy decidido y poco a poco les he demostrado que yo puedo hacer mi propio camino", dice Yael en entrevista.