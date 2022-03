Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados del 15 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis, aseguró hoy que no quiso activar el cinturón de explosivos que llevaba y admitió que mintió cuando aseguró a sus cómplices que el artefacto no funcionó.

"No pude ir hasta el final. Renuncié a activar mi cinturón. No por cobardía, no por miedo. Porque no quería, es todo", dijo el principal acusado durante el juicio por esos atentados, que causaron 130 muertos.