El único terrorista superviviente de los atentados de París, Salah Abdeslam, se acogió hoy a su derecho a no declarar y guardar silencio ante el Tribunal Correccional belga en el que se le juzga por un tiroteo con la policía en Bruselas cuatro días antes de su captura en marzo de 2015.

"No deseo responder a ninguna pregunta (...). Se me acusa, aquí estoy. Mi silencio no me hace culpable ni criminal, es mi defensa", dijo el presunto yihadista, de 28 años, que llegó al Palacio de Justicia custodiado por policías luciendo media melena y barba.