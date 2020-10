Luis Arce, virtual mandatario de Bolivia tras las elecciones del domingo pasado, se mostró dispuesto a restablecer mutuamente embajadores con España, después conversar con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"He hablado también con el presidente de España, Pedro Sánchez. Me dijo 'queremos trabajar', no tenemos ningún problema. Una buena señal sería restablecer embajadores", declaró Arce en una entrevista con Efe este martes en La Paz.