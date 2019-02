La canciller alemana, Angela Merkel (i), conversa con la primera ministra británica, Theresa May, durante el encuentro que mantuvieron este lunes en la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Unión Europea y la Liga Árabe, en Sharm el-Sheij, Egipto. EFE/Guido Bergmann/Foto cedida por el Gobierno alemán

La presión sobre la primera ministra británica, Theresa May, para que acepte aplazar el "brexit" si no se ratifica un acuerdo con Bruselas continúa aumentando, ante la amenaza de que el Parlamento asuma el control y bloquee una ruptura no negociada con la Unión Europea (UE).

May cree que retrasar el "brexit" más allá del 29 de marzo no soluciona el problema y solo pospone el momento de tomar una decisión sobre los términos de la salida del bloque, mientras que líderes comunitarios como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, consideran que es la opción más sensata.