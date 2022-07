La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, negó este miércoles haber recibido una carta de las autoridades de China pidiéndole que se abstenga de publicar un informe sobre presuntas violaciones de derechos humanos en habitantes uigures de la región de Xinjiang.

"No hay una carta de las autoridades chinas, no. La verdad es que hay una carta de países, así como hay cartas de países que me piden publicarlo hay cartas de países que me piden no publicarlo, eso es algo que es normal", declaró Bachelet en una conferencia de prensa desde Lima.