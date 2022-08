El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este lunes estar "preocupado" por el despliegue armamentístico que China ha hecho en sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más.

"No estoy alarmado, pero me preocupa que estén moviendo tanto como lo hacen. Aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo", dijo Biden a los periodistas en la base de Dover (Delaware) al ser preguntado por la situación antes de partir de viaje a Kentucky.