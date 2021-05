12 may. 2021

EFE Bangkok 12 may. 2021

Las fuerzas de seguridad de Birmania han arrestado a 39 personas por, supuestamente, perpetrar ataques y planear unirse a grupos rebeldes para recibir entrenamiento militar, según publica este miércoles la prensa oficialista.

Las detenciones comenzaron el 17 de abril en Rangún durante una redada en la casa de un opositor al golpe de Estado militar del 1 de febrero, donde las autoridades encontraron munición, detonadores y mechas para explosivos, escribe el diario The Global New Light of Myanmar, ahora controlado por la junta.