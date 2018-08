El portavoz del Gobierno de Birmania (Myanmar), Zaw Htay, rechazó un informe realizado por investigadores de la ONU donde se apunta que existen elementos de "genocidio" en la operación militar efectuada hace un año contra la minoría rohinyá.

"Nosotros no permitimos la entrada a Birmania de (representantes) la Misión Internacional de Investigación (de la ONU), por eso no aceptamos ni estamos de acuerdo con cualquier resolución tomada por el Consejo de Derechos Humanos", declaró el portavoz, recoge hoy el diario oficialista "Global New Light of Myanmar".