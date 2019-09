El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, advirtió este miércoles en Nueva York, sobre todo a los jóvenes, de las dificultades para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) puesto que la "sociedad civil se va a dividir, se va cuartear", aunque al final la consecución de todo ello permitirá un "mundo mejor".

"Es necesario movilizar la sociedad civil, pero siendo conscientes de que no es una kermés, una fiesta a la que vamos a sacudir a unos gobiernos que no hacen lo que debieran porque no son conscientes de lo que deben hacer o no tienen la capacidad política de hacerlo", dijo durante la presentación del Informe de Progreso sobre la implementación de España de la Agenda 2030.