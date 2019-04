El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó este lunes de "bastante cómica" la situación del Reino Unido frente al Brexit, la salida del país de la Unión Europea (UE), y aseguró que el problema se debe a que se sabe lo que los británicos "no quieren", pero no lo que desean.

"Sabemos muy bien lo que los británicos no quieren, pero no sabemos lo que quieren. No quieren nada (...). Nos encontramos ante una situación bastante cómica", señaló Borrell durante una ponencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington.