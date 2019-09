Nayib Bukele señala que formato de Asamblea ONU es "obsoleto" y pide actualización

President of El Salvador Nayib Bukele speaks to the general debate of the 74th session of the General Assembly of the United Nations at United Nations Headquarters in New York, New York, USA, 26 September 2019. EFE/EPA/JASON SZENES

