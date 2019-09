Imagen de archivo del ex primer ministro conservador británico David Cameron. EFE/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

El ex primer ministro conservador británico David Cameron ha revelado en sus memorias que el actual jefe del Gobierno, Boris Johnson, "no creía" en el "brexit" y solo abanderó esa opción en el referéndum de 2016 para "impulsar su carrera política".

Cameron se despacha con varios de sus antiguos colegas en su libro autobiográfico "For the record", que saldrá a la venta el 19 de septiembre en el Reino Unido y del que hoy publica extractos el periódico "The Sunday Times".