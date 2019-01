El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que su gobierno no comprará más armamento a Estados Unidos después de que la administración de Donald Trump amenazara con imponer sanciones a los países que compren equipamiento militar ruso, informó hoy una fuente oficial.

"No aceptaré comprar (de EEUU). No es bueno para los filipinos que les digan qué hacer. No estoy enfadado con ellos, pero fueron los primeros en darme y me criticaron fuertemente por mi guerra contra las drogas", afirmó anoche el mandatario filipino en un acto con soldados en la provincia de Bulacan.