El Ejecutivo estadounidense apuntó este viernes que todavía está a la espera de que Rusia responda a su propuesta para liberar a la jugadora de baloncesto Brittney Griner y al exmarine Paul Whelan, detenidos y condenados en ese país.

"Hemos hecho una propuesta seria para que Brittney Griner y Paul Whelan vuelvan a casa. Los rusos todavía no han contestado, pero eso no significa que no estemos todavía negociando o que no lo sigamos intentando", dijo a la prensa John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.