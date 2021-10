El auge en Francia del ultraderechista Éric Zemmour ha colocado la inmigración en el centro del debate preelectoral a medio año de las presidenciales, con posturas cada vez más polarizadas entre los candidatos.

No es un tema nuevo de discusión en el país, pero la omnipresencia mediática del escritor y ensayista, que no se ha endosado aún el traje de candidato, ha llevado a aspirantes ya declarados, como la también ultraderechista Marine Le Pen, a elevar el tono para no quedarse al margen.