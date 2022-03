No hay ningún sondeo que no augure la victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales del mes próximo, pero la dinámica observada en los últimos días muestra que su triunfo no será tan aplastante como se auguraba hace unas semanas, ante el empuje de la ultraderechista Marine Le Pen.

A diez días de la primera vuelta, han comenzado a aparecer signos inquietantes para el todavía presidente. Ocupado en la escena internacional, Macron tardó en entrar en campaña y ahora lo hace de forma precipitada, con actos en contacto con los electores como el que mantuvo este jueves en Fouras, en el oeste del país, con escaso seguimiento, tanto en el lugar como a través de las redes sociales.