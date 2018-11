Paul Manafort, consultor político y exjefe del equipo electoral del presidente de EE.UU., Donald Trump, negó hoy haber mantenido reuniones con el fundador de la plataforma WikiLeaks, Julian Assange, tal y como informó el diario británico The Guardian.

"Esta historia es totalmente falsa y deliberadamente difamatoria. Nunca me he reunido con Julian Assange o con nadie conectado con él. Nunca he sido puesto en contacto con nadie conectado con Wikileaks, directa o indirectamente. Nunca he contactado con Assange o Wikileaks por ningún asunto", dijo Manafort en un comunicado difundido por su oficina.