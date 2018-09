El portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, amenazó hoy con que los diputados del partido votarán en contra del eventual acuerdo del "brexit" al que llegué la primera ministra, Theresa May, si no cumple con los requisitos que exige su formación.

"Seré muy claro, aquí y ahora: si Theresa May llega a un acuerdo que no cumple nuestros requisitos -algo que parece cada vez más probable- los laboristas votarán en contra. No hay peros", afirmó tajantemente hoy en la Conferencia Anual del partido que se celebra en Liverpool (norte de Inglaterra).