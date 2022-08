El ex primer ministro iraquí, Nuri al Maliki. EFE/Stefan Zaklin.

El líder del principal partido que integra la alianza con más escaños en el Parlamento de Irak, el ex primer ministro Nuri al Maliki, rechazó este lunes las exigencias de su rival político, el clérigo chií Muqtada al Sadr, de disolver el Legislativo y a convocar unas nuevas elecciones anticipadas.

"No a la disolución del Parlamento, no al cambio de sistema y no a la celebración de unas elecciones anticipadas", dijo Al Maliki en un discurso televisado, tres días después de que los seguidores de Al Sadr desalojaran el interior del Legislativo, que ocuparon durante casi una semana.