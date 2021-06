El líder de la junta militar de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, viajó a Moscú, donde tiene previsto asistir a una conferencia de seguridad, en su segundo viaje al extranjero tras el que hizo a la cumbre de la ASEAN, en Indonesia, después del golpe de Estado del 1 de febrero que le aupó al poder.

El general golpista birmano, que partió el domingo, fue invitado por el ministro de Defensa ruso, Sergey Shoygu, para asistir a la novena edición de la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, que se inicia mañana, informa el diario The Global New Light of Myanmar.