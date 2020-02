El político liberal Thomas Kemmerich anunció este jueves que pedirá la disolución del parlamento de Turingia, un día después de haber sido elegido presidente de ese "Land" del este de Alemania con los votos de la ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

Tras informar de la decisión, Kemmerich dijo que se convocarán nuevas elecciones y agregó que "no hubo una cooperación con la AfD, no la hay y no la habrá", e indicó que si no se lograra la disolución del Parlamento presentará una moción de confianza.