El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, advirtió en un artículo de opinión publicado este viernes por el rotativo The New York Times que "si el mundo no hace nada para parar el asalto indio en Cachemira y su gente, dos Estados con armas nucleares se acercarán a una confrontación militar directa".

"El ministro de Defensa de Pakistán ha emitido una amenaza nuclear no tan velada al decir que el futuro de la política india de 'no usar primero' las armas nucleares 'dependerá de las circunstancias'", alerta el jefe del Ejecutivo pakistaní, que gobierna desde agosto del año pasado.