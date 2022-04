Las aspiraciones para suceder a Boris Johnson del ministro de Economía británico, Rishi Sunak, han quedado en entredicho tras airearse que su esposa, rica heredera de un imperio tecnológico en la India, ha evitado pagar hasta ahora impuestos en Reino Unido.

Akshata Murty, propietaria de un 0,93 % de la empresa Infosys, fundada por su padre, recibe en torno a 11,6 millones de libras (13,9 millones de euros) al año en dividendos, por los que no tributa ante la Hacienda británica gracias a su estatus de "non-dom" (no domiciliada), una fórmula legal que suelen usar millonarios extranjeros para no declarar ingresos obtenidos fuera del país.