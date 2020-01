El nuevo sultán de Omán, Haitham bin Tareq al Said, prometió este sábado continuar con la política conciliadora y de no interferencia de su predecesor Qabús bin Said, quien falleció anoche sin dejar descendencia ni nombrar a un heredero públicamente.

"Nosotros seguimos la línea del sultán difunto, aseguramos los principios que él eligió para la política externa, que se basan en la convivencia pacífica entre los pueblos, la buena vecindad y no interferir en los asuntos internos de los otros", dijo Al Said en un discurso durante su ceremonia de ascenso al trono.