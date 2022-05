19 may. 2022

EFE Ankara 19 may. 2022

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy de nuevo a Suecia y Finlandia de cobijar a "terroristas" que reclama para justificar su negativa a que esas dos democracias entren en la OTAN.

"La OTAN es una organización de seguridad, no podemos aceptar la presencia de organizaciones terroristas en ella. Suecia es un país de terrorismo. Si un país dice que no, no pueden entrar en la OTAN", aseguró el líder islamista al ser preguntado hoy sobre el asunto durante un encuentro con jóvenes.