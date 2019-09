El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado que su país no disponga de armas nucleares y ha asegurado que ninguna nación desarrollada carece de este tipo de armamento. EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/Archivo

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado hoy que su país no disponga de armas nucleares y ha asegurado que ninguna nación desarrollada carece de este tipo de armamento.

"Hay quienes tienen misiles con cabeza nuclear, y no una o dos piezas... Pero yo no debería tenerlos, dicen. ¡Esto no lo puedo aceptar", dijo Erdogan durante su intervención en un foro económico en la ciudad de Sivas, según informa la agencia turca Anadolu.