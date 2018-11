El Gobierno español mantiene su veto al acuerdo entre la UE y el Reino Unido para hacer efectivo el "brexit" porque asegura que no se defienden los intereses de España y no le sirven las últimas declaraciones hechas por la primera ministra británica, Theresa May.

Así lo aseguraron fuentes españolas durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cuba.