Fotografía cedida por la ONU donde aparece la presidenta del septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa (c), mientras habla con los periodistas junto a la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka (d), y la ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen Clark (i), este lunes en la sede del organismo en Nueva York (EE.UU.). EFE/Mark Garten/ONU