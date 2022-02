El Gobierno francés defendió este jueves que su voluntad de reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea no significa que juzgue negativamente el trabajo que hacen los países de entrada al respecto.

"Francia no quiere despreciar a nadie. Debe entender las dificultades de todo el mundo, eso es poder ser un país que desea avanzar la construcción europea. La idea no es despreciar a los españoles, italianos, griegos, chipriotas o malteses diciéndoles por qué no controláis vuestras fronteras", apuntó el ministro galo del Interior, Gérald Darmanin.