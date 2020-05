26 may. 2020

EFE París 26 may. 2020

El Gobierno francés no recomienda en esta fase de la desescalada viajar a otros países europeos, pero si como se espera la situación epidemiológica continúa mejorando y se levantan los controles en las fronteras "no hay razón" para que los franceses no vayan de vacaciones a España.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, explicó este martes esa posición en una entrevista a la emisora "France Inter" al ser preguntado por las declaraciones de su colega de Transición Ecológica, Elisabeth Borne, que el domingo había desaconsejado a los franceses ir de vacaciones a España por lo "contradictorio" de la posición de las autoridades españolas.