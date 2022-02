La antigua república soviética de Georgia, que también aspira a integrarse en la OTAN y la Unión Europea (UE), mira de cerca la confrontación entre Rusia y Occidente por Ucrania, decidida a continuar su acercamiento a Europa, que "no tiene alternativa", dice.

"Nuestro camino a Europa no es fácil, pero sabemos que es una vía realista. Y no solo porque está en nuestra constitución, sino porque no tiene alternativa. El pueblo de Georgia no hará otra elección", señaló a Efe la presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, en una declaración escrita.