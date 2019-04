El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, advirtió este domingo que EE.UU. está "poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir", con su campaña de presión económica sobre Teherán, a la vez que acusó a Israel y Arabia Saudí de agitar la tensión.

"No creo que la confrontación ocurrirá (...) Pero creo que el Gobierno de EE.UU. está poniendo las cosas en un lugar donde los accidentes pueden ocurrir. Y tiene que haber una vigilancia extrema, de modo que la gente que está planeando este tipo de accidente no se salga con la suya", afirmó Zarif en una entrevista en el programa "Face the Nation", de la cadena estadounidense CBS.