Irán puso en duda este lunes que se alcance un acuerdo para restaurar el acuerdo nuclear de 2015, algo de lo que culpó a Estados Unidos.

"Realmente no sabemos si vamos a llegar o no a un acuerdo", dijo en su rueda de prensa semanal el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade.