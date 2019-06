El ex secretario británico del exterior, Jeremy Hunt. EFE/Archivo

El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, indicó que si es elegido nuevo jefe del Ejecutivo podría retener parte de la factura del "divorcio" del "brexit" a la Unión Europea (UE), fijada en 39.000 millones de libras (42.700 millones de euros), publica este domingo "The Sunday Times".

En una entrevista con el citado dominical, Hunt, uno de los dos posibles candidatos a reemplazar a Theresa May, junto con Boris Johnson, dijo que, en el caso de ser él el escogido, no pagaría más de lo "requerido legalmente", si las negociaciones con los Veintisiete no prosperan.