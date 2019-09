El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, advirtió este miércoles de que no se podrá hablar de "un progreso real" en la negociación del "brexit" hasta que el Reino Unido no presente una propuesta factible para sustituir la salvaguardia irlandesa, algo que aún no ha sucedido.

En un debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Juncker tildó de "palpable" el riesgo de que la salida del Reino Unido se produzca el próximo 31 de octubre sin un acuerdo, a pesar de que el Parlamento británico ha aprobado legislación que obliga al Ejecutivo a solicitar a Bruselas un retraso del "brexit" si no se ha llegado a un acuerdo el 19 de octubre.