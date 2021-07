La junta militar que gobierna Birmania ha impuesto medidas de confinamiento y de restricción social sobre casi la mitad de los municipios que componen la región de Rangún, mientras avanza la preocupación por la propagación de la covid-19.

Las autoridades informaron este lunes sobre las medidas para evitar los contagios en 12 municipios de la región, que se suman a los 10 donde fueron decretadas la víspera, y que incluyen varias zonas de la antigua capital, publica el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.