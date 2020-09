Cuando ya estaba claro que la COVID-19 sería una pandemia global, expertos en salud pública advirtieron sobre el efecto devastador que tendría en África, una previsión que no se ha materializado y que todavía hoy numerosos científicos intentan explicar.

"No es que la gente crea que no existe el coronavirus, pero hablan entre ellos: '¿tú conoces a alguien que lo haya pasado?', ¿sabes de alguien que esté infectado?' Y la respuesta siempre es no", explica a Efe Daniel Murkuru (nombre ficticio), sobre la percepción de esta pandemia en su comunidad, Kibera, uno de los mayores suburbios de Nairobi.