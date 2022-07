Los partidos de derechas en la coalición de Gobierno de Italia, que lideran Silvio Berlusconi y Matteo Salvini, avanzaron que hoy no votarán en el Senado la moción de confianza al primer ministro, Mario Draghi, al igual que el Movimiento 5 Estrellas (M5S), lo que empeora la crisis de su Ejecutivo.

La Forza Italia de Berlusconi y la ultraderechista Liga de Salvini se ausentarán del Senado durante la votación y no lo respaldarán, tal y como adelantaron sus portavoces, ya que no quieren seguir en el Ejecutivo con el Movimiento 5 Estrellas (M5S), que también ha anunciado que no participará en el voto.