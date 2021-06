La junta militar de Birmania ha pedido a la población que delate las actividades del opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG), conformado por políticos y activistas contrarios al régimen, y la milicia creada por los disidentes.

El Ejército, que califica de "terrorista" al NUG, les acusa de "manipular" e "instigar" a grupos extremistas para "asesinar a inocentes" y "deteriorar la paz y estabilidad" del país, publica este viernes el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.