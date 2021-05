31 may. 2021

EFE Bangkok 31 may. 2021

El Ejército de Birmania, que tomó el control del país durante el golpe de Estado del 1 de febrero, ha extendido desde este lunes y hasta finales de junio del alto el fuego con las guerrillas étnicas, a pesar de que continúan abiertos varios frentes de combate a lo largo del país.

El Tatmadaw, como se conoce a las Fuerzas Armadas birmanas, indicó en un comunicado publicado este lunes por el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" que "suspende todas las operaciones militares" hasta el 30 de junio con la excepción de aquellas ocasiones en las que se vean atacadas las fuerzas de seguridad o la administración del Estado.