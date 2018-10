El director para la ONU de Human Rights Watch (HRW), Louis Charbonneau (i); la directora de la oficina de Nueva York de Amnistía Internacional, Sherine Tadros (d); y el director ejecutivo adjunto del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Robert Mahoney (c), ofrecen una rueda de prensa con la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, hoy, 18 de octubre de 2018. EFE

