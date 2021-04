El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, mostró ante el Consejo de Seguridad de la ONU su satisfacción por el apoyo recibido a su plan de paz para Yemen en su última gira por la región, y subrayó que hay "razones para la esperanza".

"He discutido en detalle nuestros actuales esfuerzos para acabar con la guerra en el Yemen, y en todos los casos, me he encontrado, como mínimo, con un consenso en el apoyo y, con frecuencia, un papel activo en el apoyo de los puntos sobre los que buscamos un acuerdo entre las partes", dijo Griffiths ante los miembros del Consejo de Seguridad, antes de dar las gracias, en especial, a Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.