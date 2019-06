Los ministros de Defensa de la OTAN aprobarán este miércoles medidas ante el probable fin del tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance (INF, por sus siglas en inglés) en agosto, si Rusia no vuelve a cumplir sus compromisos, y abordarán la crisis iraní como punto fuera de agenda.

"Mañana decidiremos los próximos pasos de la OTAN en el caso de que Rusia no cumpla. Nuestra respuesta será defensiva, comedida y coordinada. No reflejaremos lo que hace Rusia. No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares de tierra en Europa", indicó hoy el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa.